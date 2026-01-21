İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan və İsrail iqtisadi əməkdaşlıq üzrə aktual məsələləri nəzərdən keçirib

    Biznes
    • 21 yanvar, 2026
    • 16:59
    Azərbaycan və İsrail iqtisadi əməkdaşlıq üzrə aktual məsələləri nəzərdən keçirib

    Azərbaycan və İsrail arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə aktual məsələləri nəzərdən keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Davos İqtisadi Forumunda iştirak çərçivəsində İsrailin iqtisadiyyat və sənaye naziri Nir Barkat ilə görüşdük. Ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın gündəmindəki aktual məsələləri nəzərdən keçirdik. Ticarət, sənaye, enerji və biznes tərəfdaşlığı istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyətin perspektivlərini vurğuladıq", - deyə o qeyd edib.

    Mikayıl Ca İsrail

    Son xəbərlər

    17:25

    Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    17:25

    Vüqar Qurbanov vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    17:22

    Kəraçidəki ticarət mərkəzində ölənlərin sayı 60 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    17:20

    Sülh Şurasına dəvət İlham Əliyevin xarici siyasətinə verilən yüksək qiymətin ifadəsidir - RƏY

    Xarici siyasət
    17:19

    "Trabzonspor"un futbolçusu Belçika klubuna keçib

    Futbol
    17:17

    Danimarkanın Baş naziri Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    17:07

    "Europol" narkotiklərin istehsalına qarşı tarixdə ən böyük əməliyyatı həyata keçirib

    Digər ölkələr
    17:06
    Foto
    Video

    Ucarda dörd otaqlı ev yanaraq külə dönüb

    Hadisə
    17:01

    "Bavariya" futbolçusunun müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti