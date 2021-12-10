В Баку стартует выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan"

С 15 по 17 декабря 2021 года в Баку состоится официальное открытие универсальной выставки узбекской продукции "Made in Uzbekistan".

С 15 по 17 декабря 2021 года в Баку пройдет выставка узбекской продукции "Made in Uzbekistan". Она откроется в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard.

Как передает Report, национальный павильон под брендом «Made in Uzbekistan» организован Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана при содействии посольства Республики Узбекистан в Азербайджане.

В павильоне будут представлены более 80-ти узбекских компаний-производителей текстильной, кожевенно-обувной, шелковой, продовольственной, химической, электротехнической, фармацевтической, металлургической, строительной, мебельной и машиностроительной промышленностей. Вместе с этим, будет презентована винная культура, туристический потенциал и народно - прикладное искусство узбекского народа.

В Азербайджане на уровне государственных структур придается большое значение многоотраслевой выставке качественных товаров из Узбекистана как значимому фактору эффективного развития двусторонних торгово-экономических связей между двумя странами.

Основной целью выставки является ознакомление с производственным потенциалом Узбекистана, продвижение узбекской продукции, налаживание и развитие связей между узбекскими и азербайджанскими бизнес-сообществами.

Для продуктивной реализации задач участников в рамках выставки пройдут деловые встречи, презентации, пресс-конференции и другие мероприятия.

Узбекская сторона приглашает представителей бизнес-сообщества Азербайджана на деловые встречи в формате В2В.

Для гостей будут организованы интересные культурно-познавательные мероприятия, в том числе, дегустация национальных узбекских блюд.