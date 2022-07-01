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В Баку пройдет очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Италия

В Баку пройдет очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Италия 26 июля в Баку состоится 6-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.
Бизнес
1 июля 2022 г. 11:18
В Баку пройдет очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Италия

26 июля в Баку состоится 6-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

В повестку дня комиссии включены вопросы сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, логистической и инфраструктурной, сельскохозяйственной, культурной и туристической сферах. Также с участием AZPROMO, Азербайджанской инвестиционной компании, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Государственного нефтяного фонда и соответствующих структур Италии состоится сессия, посвященная обсуждению инвестиционных возможностей и перспектив в обеих странах.

После обсуждения вопросов повестки дня будет подписан протокол по итогам 6-го заседания межправительственной комиссии.

Сопредседателями межправительственной комиссии являются министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано.

Отметим, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - крупнейшим поставщиком сырой нефти в Италию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İtaliya Hökumətlərarası Komissiyasının növbəti iclasının vaxtı açıqlanıb

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