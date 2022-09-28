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В Баку проходит заключительный семинар по развитию социального предпринимательства

В Баку проходит заключительный семинар по развитию социального предпринимательства Сегодня в Баку проходит семинар, на котором представлены рекомендации для развития экосистемы социального предпринимательства в стране и обсуждаются пути их реализации.
Бизнес
28 сентября 2022 г. 12:39
В Баку проходит заключительный семинар по развитию социального предпринимательства

Сегодня в Баку проходит семинар, на котором представлены рекомендации для развития экосистемы социального предпринимательства в стране и обсуждаются пути их реализации.

Как передает Report, семинар на тему "Политика социального предпринимательства в Азербайджане: Рекомендации по развитию экосистемы социального предпринимательства" организован при поддержке ЕС и ПРООН.

В нем принимают участие международный эксперт по социальному предпринимательству Лана Ловашич, заместитель постоянного координатора ПРООН в Азербайджане Чару Биста, представители правительства, индивидуальные эксперты и инвесторы, социальные предприниматели, лаборатории инноваций и акселерации.

"На данном этапе, когда развитие социального предпринимательство в Азербайджане находится на ранней стадии, многие компании сталкиваются с рядом проблем. Ведущую роль в развитии такого предпринимательства, а так же в поддержке социальной защиты играет правительство Азербайджана. Мы рады видеть эту тенденцию", - заявила Ч.Биста

Представляющая проект по развитию соцпредпринимательства в ходе семинара Лана Ловашич сообщила, что несмотря на нахождение на начальной стадии, показатели развития этого вида предпринимательства в Азербайджане почти равны показателям Турции.

По ее словам, социальное предпринимательство имеет особое значение в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). "При достаточном финансировании страна может многого достичь в этой сфере. Радует, что в социально-экономической стратегии Азербайджана на 2022- 2026 годы есть также вопросы развития экосистемы социального предпринимательства", - заявила она.

"С апреля этого года, мы уже начали рассматривать экосистему социального предпринимательства в стране. Были подготовлены отчет о состоянии этой экосистемы и выработаны рекомендации по ее развитию", - сказала Л.Ловашич.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda sosial sahibkarlığın inkişafına dair yekun seminar keçirilir
Версия на английском языке ФотоBaku hosts seminar on development of social entrepreneurship

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