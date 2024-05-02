Лариса Кислякова: Частный сектор сталкивается с вызовами, имеющимися в регионе ЦАРЭС

Частный сектор сталкивается с вызовами которые сегодня имеют место быть в регионе ЦАРЭС.

Частный сектор сталкивается с вызовами, которые сегодня имеют место в регионе ЦАРЭС.

Как передает Report, об этом председатель транспортно-логистического партнерства Центральной Азии Лариса Кислякова сказала в ходе мероприятия "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС" в рамках ежегодного собрания АБР, проходящего в столице Грузии.

"Мы имеем высокие внутрирегиональные издержки. Что касается транспортных расходов, меняются привычные транспортные маршруты. Следует подчеркнуть, что инфраструктура пунктов пропуска тоже очень важна",- сказала она.

Она отметила, что Средний коридор остается наиболее дорогостоящим перевозчиком.