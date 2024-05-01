Процесс подачи заявок на получение финансовой помощи предпринимателями в Карабахе электронизирован

Процесс подачи заявок на получение финансовой помощи предпринимателями, занятыми производством на освобожденных территориях, переведен в электронный формат.
Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС) при Министерстве экономики.
Заполнить форму электронной заявки на оказание финансовой помощи за пользование коммунальными услугами (электроэнергия, природный газ, водоснабжение и водоотведение) предприниматели могут в специальном разделе на интернет-
В ГНС отметили, что воспользоваться услугой предприниматели могут только имея усиленную электронную подпись.