Азербайджан и Узбекистан обсудили новый формат бизнес-связей

Азербайджан и Узбекистан обсудили новый формат бизнес-связей между двумя странами и инициативы по поддержке стимулирования инвестиций.

Азербайджан и Узбекистан обсудили новый формат бизнес-связей между двумя странами и инициативы по поддержке стимулирования инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На панельной сессии "Совместный путь к успеху: Узбекистан и Азербайджан", проведенной в рамках 3-его Ташкентского международного инвестиционного форума, мы обсудили перспективы стратегического партнерства, новый формат бизнес-связей между двумя странами и инициативы по взаимной поддержке стимулирования инвестиций", - говорится в публикации.