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Азербайджан и Узбекистан обсудили новый формат бизнес-связей

Азербайджан и Узбекистан обсудили новый формат бизнес-связей Азербайджан и Узбекистан обсудили новый формат бизнес-связей между двумя странами и инициативы по поддержке стимулирования инвестиций.
Бизнес
2 мая 2024 г. 14:24
Азербайджан и Узбекистан обсудили новый формат бизнес-связей

Азербайджан и Узбекистан обсудили новый формат бизнес-связей между двумя странами и инициативы по поддержке стимулирования инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На панельной сессии "Совместный путь к успеху: Узбекистан и Азербайджан", проведенной в рамках 3-его Ташкентского международного инвестиционного форума, мы обсудили перспективы стратегического партнерства, новый формат бизнес-связей между двумя странами и инициативы по взаимной поддержке стимулирования инвестиций", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Özbəkistanla biznes əlaqələrinin yeni formatını müzakirə edib

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