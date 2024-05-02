Сейидахмедли: В Нахчыване число начинающих предпринимателей выросло более чем вдвое

В Нахчыванской Автономной Республике более чем в два раза выросло число начинающих предпринимателей.

В Нахчыванской Автономной Республике более чем в два раза выросло число начинающих предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Самир Сейидахмедли сегодня на экономическом форуме тюркских государств в Баку.

По его словам, при этом налоговые поступления в Нахчыване выросли на 29%.

Он подчеркнул, что разработка концепции создания свободной экономической зоны в Нахчыване является одной из главных целей.

"Потенциал автономной республики огромен. Перед нами стоят 4 цели: зеленая энергия, аграрный сектор, развитие туризма и создание логистического транспортного коридора", - заявил Сейидахмедли.