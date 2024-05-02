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Сейидахмедли: В Нахчыване число начинающих предпринимателей выросло более чем вдвое

Сейидахмедли: В Нахчыване число начинающих предпринимателей выросло более чем вдвое В Нахчыванской Автономной Республике более чем в два раза выросло число начинающих предпринимателей.
Бизнес
2 мая 2024 г. 14:16
Сейидахмедли: В Нахчыване число начинающих предпринимателей выросло более чем вдвое

В Нахчыванской Автономной Республике более чем в два раза выросло число начинающих предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Самир Сейидахмедли сегодня на экономическом форуме тюркских государств в Баку.

По его словам, при этом налоговые поступления в Нахчыване выросли на 29%.

Он подчеркнул, что разработка концепции создания свободной экономической зоны в Нахчыване является одной из главных целей.

"Потенциал автономной республики огромен. Перед нами стоят 4 цели: зеленая энергия, аграрный сектор, развитие туризма и создание логистического транспортного коридора", - заявил Сейидахмедли.

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Версия на азербайджанском языке Samir Seyidəhmədli: "Naxçıvanda fəaliyyətə başlayan sahibkarların sayı 2 dəfədən çox artıb"

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