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Число зарегистрированных в Казахстане азербайджанских компаний к маю увеличилось на 18%

Число зарегистрированных в Казахстане азербайджанских компаний к маю увеличилось на 18% Число действующих в Казахстане азербайджанских компаний к маю 2024 года увеличилось на 18,4% в годовом выражении.
Бизнес
16 мая 2024 г. 12:19
Число зарегистрированных в Казахстане азербайджанских компаний к маю увеличилось на 18%

Число действующих в Казахстане азербайджанских компаний к маю 2024 года увеличилось на 18,4% в годовом выражении.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального бюро статистики, на 1 мая текущего года в Казахстане зарегистрировано 1 459 азербайджанских компаний.

При этом, согласно статданным, число полноценно работающих в стране компаний из Азербайджана на эту дату составило 1 172 (рост на 18,9%), в том числе 1 165 малых, 5 средних и 2 крупных.

Среди регионов страны больше всего азербайджанских компаний действует в Астане (283), Алматы (399) и в Мангистауской области (211).

Азербайджанские компании осуществляют деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (500), строительстве (187), различных услуг (117), проживания и питания (55), обрабатывающей промышленности (51), транспорта и складирования (44), профессиональной, научной и технической деятельности (35), операций с недвижимым имуществом (35), в области административного и вспомогательного обслуживания (29), здравоохранения и социального обслуживания населения (24), информации и связи (9).

Помимо Азербайджана, расположившегося на 6-ом месте, в первую десятку стран по числу зарегистрированных в Казахстане компаний в указанном периоде вошли Россия, Турция, Узбекистан, Китай, Кыргызстан, Украина, Германия, Южная Корея и Беларусь.

В целом по состоянию на 1 мая этого года общее число иностранных предприятий в стране достигло 57 673 (рост на 12,4%), из них действуют - 44 906 (рост на 11%). При этом, больше всего зарегистрировано и действует компаний из РФ – 23 498 и 19 811 соответственно.

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