О нас

Бартош: Система эквивалентности положительно повлияет на рост товарооборота между Азербайджаном и Беларусью

Бартош: Система эквивалентности положительно повлияет на рост товарооборота между Азербайджаном и Беларусью Система эквивалентности положительно повлияет на увеличение товарооборота и обменных операций между Азербайджаном и Беларусью.
Бизнес
15 мая 2024 г. 17:46
Бартош: Система эквивалентности положительно повлияет на рост товарооборота между Азербайджаном и Беларусью

Система эквивалентности положительно повлияет на увеличение товарооборота и обменных операций между Азербайджаном и Беларусью.

Как передает Report, об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош.

"Помимо этого, мы планируем создать еще совместные предприятия", - сказал он.

Министр также рассказал о своих впечатлениях от посещения лаборатории Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АГТА).

"Замечательная лаборатория. На самом деле они должны быть такими, чтобы обеспечивать население хорошими и качественными продуктами. К примеру, у нас в стране происходит двойной контроль, а у вас отдельная структура, которая занимается этим и это прекрасно", - сказал Бартош.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sergey Bartoş: “Ekvivalentlik sistemi Azərbaycan-Belarus ticarət dövriyyəsinin artmasına təsir edəcək”
Версия на английском языке Bartosh: Equivalence system to positively affect Azerbaijan-Belarus trade growth

Другие новости из категории

Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
Министр: Торгово-экономические отношения Азербайджана и Беларуси имеют положительную динамику 
Министр: Торгово-экономические отношения Азербайджана и Беларуси имеют положительную динамику 
15 мая 2024 г. 17:25
Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3%
Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3%
15 мая 2024 г. 12:31
Итальянские компании заинтересованы в участии в реализуемых в Карабахе проектах
Итальянские компании заинтересованы в участии в реализуемых в Карабахе проектах
14 мая 2024 г. 14:34
Назван объем ненефтяного экспорта из Азербайджана в Италию
Назван объем ненефтяного экспорта из Азербайджана в Италию
14 мая 2024 г. 14:11
Турал Гаджилы: Азербайджан хочет расширить торговые связи с Италией
Турал Гаджилы: Азербайджан хочет расширить торговые связи с Италией
14 мая 2024 г. 12:02
Азербайджан увеличил импорт каштанов из Турции в 6 раз
Азербайджан увеличил импорт каштанов из Турции в 6 раз
14 мая 2024 г. 09:57
Азербайджан возобновил импорт стеклянной тары из Японии
Азербайджан возобновил импорт стеклянной тары из Японии
13 мая 2024 г. 20:00
Прибыль Emirates Group составила рекордные $5,1 млрд
Прибыль Emirates Group составила рекордные $5,1 млрд
13 мая 2024 г. 18:30
Торговый дом Азербайджана откроется в китайском Нанкине
Торговый дом Азербайджана откроется в китайском Нанкине
13 мая 2024 г. 17:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi