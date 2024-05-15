Бартош: Система эквивалентности положительно повлияет на рост товарооборота между Азербайджаном и Беларусью

Система эквивалентности положительно повлияет на увеличение товарооборота и обменных операций между Азербайджаном и Беларусью.
Как передает Report, об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош.
"Помимо этого, мы планируем создать еще совместные предприятия", - сказал он.
Министр также рассказал о своих впечатлениях от посещения лаборатории Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АГТА).
"Замечательная лаборатория. На самом деле они должны быть такими, чтобы обеспечивать население хорошими и качественными продуктами. К примеру, у нас в стране происходит двойной контроль, а у вас отдельная структура, которая занимается этим и это прекрасно", - сказал Бартош.