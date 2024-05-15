Министр: Торгово-экономические отношения Азербайджана и Беларуси имеют положительную динамику 

Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Беларусью развиваются и имеют положительную динамику.
Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош.
По словам Бартоша, за последние годы сотрудничество только растет. "Беларусь экспортирует в Азербайджан мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты",- сказал министр.
По словам Бартоша, из Азербайджана в Беларусь экспортируется сельхозпродукция: "Это сухофрукты, цитрусовые и др. культуры, не произрастающие в Беларуси".
"Однако все требует совершенствования, в том числе наращивание объемов производства и развитие рыночных отношений",- добавил министр.
Бартош подчеркнул, что на данный момент между двумя странами разрабатываются много проектов для этого.
"Азербайджан - дружественная страна для Беларуси, как и все на постсоветском пространстве государства",- подытожил министр.