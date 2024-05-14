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Назван объем ненефтяного экспорта из Азербайджана в Италию

Назван объем ненефтяного экспорта из Азербайджана в Италию В 2023 году стоимость ненефтяного экспорта из Азербайджана в Италию составила 40 млн долларов США.
Бизнес
14 мая 2024 г. 14:11
Назван объем ненефтяного экспорта из Азербайджана в Италию

В 2023 году стоимость ненефтяного экспорта из Азербайджана в Италию составила 40 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

Он подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие организовано в рамках визита в страну итальянских компаний, работающих в сфере машиностроения.

Представитель AZPROMO добавил, что в настоящее время в Азербайджане в различных сферах экономики действуют 140 итальянских компаний, а некоторые машиностроительные компании имеют свои представительства.

Гаджилы отметил, что в 2023 году объем товарооборота Азербайджана с Италией составил 15 млрд 685,97 млн долларов США, в том числе объем импорта - 477,9 млн долларов США, объем экспорта - 15 млрд 208,07 млн долларов США: "Внешнеторговое сальдо сложилось положительным в 14 млрд 730,17 млн ​​долларов США. За год товарооборот снизился на 13,45%, в том числе экспорт – на 14,48%, а импорт увеличился на 40,38%".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İtaliyaya qeyri-neft ixracının həcmi açıqlanıb

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