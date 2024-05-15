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Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3%

Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3%
Бизнес
15 мая 2024 г. 12:31
Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3%

В январе-апреле этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 17 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 9,6 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 7,4 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.

По сравнению с январем-апрелем 2023 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,3%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 1,9 %, непродовольственным товарам - на 5,1%.

Из средств, потраченных покупателями в отчетный период, 51,2% приходится на продукты питания, 5,2% - на напитки и табачные изделия, 13,4% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,8% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,4% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические и медицинские товары, 1,3% - покупку компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 16,3% - непродовольственных товаров.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 %-dən çox artıb

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