Джахит Багчи: Страны ОТГ обладают значительным потенциалом для увеличения товарооборота

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) обладают значительным потенциалом увеличить общий товарооборот, который на данный момент составляет 42 млрд долларов США.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на сегодняшнем Экономическом форуме тюркских государств в Баку.
Он подчеркнул, что ОТГ способствует развитию экономических и торговых отношений между странами-членами.
Багчи отметил, что подписанный накануне между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном "Меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем" является показателем стратегического значения региона.