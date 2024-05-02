О нас

Джахит Багчи: Страны ОТГ обладают значительным потенциалом для увеличения товарооборота

Джахит Багчи: Страны ОТГ обладают значительным потенциалом для увеличения товарооборота Страны Организации тюркских государств (ОТГ) обладают значительным потенциалом увеличить общий товарооборот, который на данный момент составляет 42 млрд долларов США.
Бизнес
2 мая 2024 г. 12:17
Джахит Багчи: Страны ОТГ обладают значительным потенциалом для увеличения товарооборота

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) обладают значительным потенциалом увеличить общий товарооборот, который на данный момент составляет 42 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на сегодняшнем Экономическом форуме тюркских государств в Баку.

Он подчеркнул, что ОТГ способствует развитию экономических и торговых отношений между странами-членами.

Багчи отметил, что подписанный накануне между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном "Меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем" является показателем стратегического значения региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Cahit Bagci: Trade turnover of OTS member states amounts to $42B
Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı: "TDT-ya üzv ölkələrin ticarət dövriyyəsi 42 milyard ABŞ dolları dəyərindədir"

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi