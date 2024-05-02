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Микаил Джаббаров: Объем грузоперевозок из Узбекистана в Азербайджан будет доведен до 1 млн тонн в год

Микаил Джаббаров: Объем грузоперевозок из Узбекистана в Азербайджан будет доведен до 1 млн тонн в год Из Узбекистана в Азербайджан за первый квартал 2024 года автомобильным и железнодорожным транспортом было перевезено более 300 тыс. тонн различных товаров.
Бизнес
2 мая 2024 г. 16:47
Микаил Джаббаров: Объем грузоперевозок из Узбекистана в Азербайджан будет доведен до 1 млн тонн в год

Из Узбекистана в Азербайджан за первый квартал 2024 года автомобильным и железнодорожным транспортом было перевезено более 300 тыс. тонн различных товаров.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках Ташкентского инвестиционного форума.

"За первые три месяца 2024 года из Узбекистана в Азербайджан было перевезено более 300 тыс. различных грузов всеми видами транспорта. Ожидается, что этот показатель достигнет 1 млн тонн в год. Транспортное сообщение способствовало развитию торговли и сотрудничества между нашими странами", - заявил Джаббаров сегодня, выступая на панельной сессии под названием “Совместный путь к успеху: Узбекистан и Азербайджан”.

Министр отметил, что сотрудничество Азербайджана и Узбекистана активно развивается по таким основным направлениям, как транспорт, инвестиции, энергетика и промышленная кооперация.

Исполнительный директор азербайджанского Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в своем выступлении заявил, что 21 мая в городе Губа состоится Межрегиональный форум между Азербайджаном и Узбекистаном.

Среди перспективных направлений сотрудничества между двумя странами участники форума также отметили ювелирную промышленность и производство стройматериалов.

По информации министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, на панельной сессии “Совместный путь к успеху: Узбекистан и Азербайджан” был проведен углубленный анализ основных аспектов экономического сотрудничества между двумя странами.

"Были рассмотрены успешные проекты сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики и туризма. Также был обсужден большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в различных отраслях экономики. Эксперты обменялись мнениями о благоприятных условиях и перспективных направлениях привлечения взаимных инвестиций", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Özbəkistandan Azərbaycana yükdaşımaların həcmi 1 milyon tona çatdırılacaq"
Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Volume of cargo transportation from Uzbekistan to Azerbaijan to grow to 1M tons per year

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