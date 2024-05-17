В Азербайджане производство грузовых автомобилей выросло более чем на 75%

В январе-апреле этого года в Азербайджане произведено 254 грузовых автомобиля.

В январе-апреле этого года в Азербайджане произведено 254 грузовых автомобиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, это на 75,2% больше, чем в январе-апреле 2023 года. По состоянию на 1 мая текущего года в стране образовался запас готовой продукции в количестве 73 единицы.

В январе-апреле этого года в Азербайджане были произведены машины и оборудование, прочие транспортные средства, автомобили, прицепы и полуприцепы на сумму 219,4 млн манатов. По сравнению с январем-апрелем 2023 года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось на 22,5%, производство машин и оборудования сократилось на 16,8%, а производство других транспортных средств - на 27,3%.

За первые 4 месяца 2024 года в стране произведено 948 единиц легковых автомобилей, что на 311 единиц или 24,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По состоянию на 1 мая 2024 года в стране образовался запас готовой продукции в количеств 273 единицы.

За отчетный период в Азербайджане произведено 233 трактора, что на 20,5% меньше, чем в январе-апреле 2023 года. По состоянию на 1 мая этого года в стране образовался запас готовой продукции в количестве 10 единиц.