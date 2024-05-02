Вице-премьера Азербайджана ждут в России с визитом

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Торговое представительство РФ в Азербайджане 17 мая в Казани проведут круглый стол.

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Торговое представительство РФ в Азербайджане 17 мая в Казани проведут круглый стол.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".

"В рамках KazanForum 17 мая состоится круглый стол "Россия и Азербайджан", организаторами которого выступают AZPROMO и Торгпредство РФ в Азербайджане", - говорится в информации.

В заседании рабочего стола примут участие: вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, замминистра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов, замминистра экономики России Дмитрий Вольвач, руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, председатель Агентства развития экономических зон Азербайджана Сеймур Адыгёзалов и др.

"Азербайджанская Республика является ключевым партнером Российской Федерации на Южном Кавказе. Сейчас разрабатываются несколько совместных мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и глобальный характер. Среди них - развитие международного транспортного коридора "Север Юг", сотрудничество в сфере ТЭК, кооперация в промышленном производстве. Россия входит в тройку торговых партнеров Азербайджана и занимает первое место по импорту азербайджанской продукции неуглеводородного сектора", - отмечается в информации мероприятия.

Отмечается, что участники рабочего стола обсудят наиболее актуальные в среднесрочной перспективе треки экономического сотрудничества, меры, которые должны предпринять государство и бизнес для преодоления барьеров в поставках продукции и притоке инвестиций и вопрос того, как расширить узкие места в транспортно-логистической, кредитно-финансовой сферах.

Непосредственно KazanForum будет проходить в Татарстане с 14 по 19 мая 2024 года. В нем ожидается участие представителей Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бахрейна, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Катара, Кувейта, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Деловая программа KazanForum предусматривает обсуждение вопросов международного сотрудничества, туризма, бизнеса, науки и технологии, исламских финансов и инвестиций и др.