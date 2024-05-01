Обсуждено проведение второго заседания рабочей группы между Азербайджаном и Аргентиной

Состоялись обсуждения по проведению второго заседания Совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Аргентиной.

Состоялись обсуждения по организации второго заседания Совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Аргентиной.

Как сообщает Report, об этом написал первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев в своем аккаунте в социальной сети ”Х“.

”На встрече с депутатом аргентинской провинции Буэнос-Айрес Науэлем Сотелло мы обсудили развитие экономических связей между нашими странами, в том числе поощрение инвестиций и совершенствование законодательства в налоговой сфере, проведение второго заседания Совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Аргентиной", - отметил Э.Алиев.