В Баку проходит III Национальный форум по конкуренции

В Баку при организации Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте начал работу III Национальный форум по конкуренции.

Как сообщает Report, в форуме участвуют депутаты, представители государственных органов, бизнес-ассоциаций и частного сектора.

На мероприятии наряду с выступлением председателя Государственного агентства Эльнура Багирова предусмотрены также выступления министра энергетики Пярвиза Шахбазова, председателя комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азера Амирасланова, первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева.

На форуме предусмотрено обсуждение актуальных вопросов конкурентной политики в стране, приоритетных направлений развития конкурентной среды, а также взаимный обмен мнениями и опытом в данной сфере. Форум будет играть роль важной платформы с точки зрения продвижения стратегических целей, определенных Национальным планом действий.