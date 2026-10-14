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    В Баку проходит III Национальный форум по конкуренции

    Бизнес
    • 14 октября, 2026
    • 10:30
    В Баку проходит III Национальный форум по конкуренции

    В Баку при организации Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте начал работу III Национальный форум по конкуренции.

    Как сообщает Report, в форуме участвуют депутаты, представители государственных органов, бизнес-ассоциаций и частного сектора.

    На мероприятии наряду с выступлением председателя Государственного агентства Эльнура Багирова предусмотрены также выступления министра энергетики Пярвиза Шахбазова, председателя комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азера Амирасланова, первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева.

    На форуме предусмотрено обсуждение актуальных вопросов конкурентной политики в стране, приоритетных направлений развития конкурентной среды, а также взаимный обмен мнениями и опытом в данной сфере. Форум будет играть роль важной платформы с точки зрения продвижения стратегических целей, определенных Национальным планом действий.

    В Баку проходит III Национальный форум по конкуренции
    В Баку проходит III Национальный форум по конкуренции
    В Баку проходит III Национальный форум по конкуренции
    В Баку проходит III Национальный форум по конкуренции
    В Баку проходит III Национальный форум по конкуренции
    В Баку проходит III Национальный форум по конкуренции

    Национальный форум по конкуренции Эльнур Багиров Пярвиз Шахбазов Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком
    Фото
    Bakıda III Milli Rəqabət Forumu keçirilir
    Фото
    Baku hosting 3rd National Competition Forum
    44 - Tezliklə
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