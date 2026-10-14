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    Bakıda III Milli Rəqabət Forumu keçirilir

    Biznes
    • 14 oktyabr, 2026
    • 10:10
    Bakıda III Milli Rəqabət Forumu keçirilir

    Bakıda Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə IIl Milli Rəqabət Forumu işə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, forumda millət vəkilləri, dövlət qurumları, biznes assosiasiyaları və özəl sektorun nümayəndələri iştirak edirlər.

    Tədbirdə Dövlət Agentliyinin sədri Elnur Bağırovla yanaşı energetika naziri Pərviz Şahbazovun, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanovun, iqtisadiyyat nazirinin I müavini Elnur Əliyevin çıxışları nəzərdə tutulub.

    Forumda ölkədə rəqabət siyasətinin aktual məsələlərinin müzakirəsi, rəqabət mühitinin inkişafına dair prioritet istiqamətləri, və bu sahədə qarşılıqlı fikir və təcrübə mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulub. Forum Milli Fəaliyyət Planının müəyyən etdiyi strateji hədəflərin təşviqi baxımından mühüm platforma rolunu oynayacaq.

    Bakıda III Milli Rəqabət Forumu keçirilir
    Bakıda III Milli Rəqabət Forumu keçirilir
    Bakıda III Milli Rəqabət Forumu keçirilir
    Bakıda III Milli Rəqabət Forumu keçirilir
    Bakıda III Milli Rəqabət Forumu keçirilir
    Bakıda III Milli Rəqabət Forumu keçirilir

    III Milli Rəqabət Forumu Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi
    Foto
    В Баку проходит III Национальный форум по конкуренции
    Foto
    Baku hosting 3rd National Competition Forum
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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