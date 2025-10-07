В Баку подписан трехсторонний план развития текстильной отрасли

В рамках семинара на тему "Развитие текстильного сектора и глобальная интеграция" в Баку состоялось подписание трехстороннего плана действий, направленного на развитие и продвижение текстильной отрасли Азербайджана.

Как сообщает Report, документ подписали Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Ассоциация производителей и экспортеров текстильной продукции, а также Международная федерация производителей текстиля (ITMF).

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор ITMF Кристиан Шиндлер, заместитель исполнительного директора AZPROMO Турал Гаджилы и исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортеров текстильной продукции Фарида Ахундова.