В Баку подписан трехсторонний план развития текстильной отрасли
Бизнес
- 07 октября, 2025
- 10:50
В рамках семинара на тему "Развитие текстильного сектора и глобальная интеграция" в Баку состоялось подписание трехстороннего плана действий, направленного на развитие и продвижение текстильной отрасли Азербайджана.
Как сообщает Report, документ подписали Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Ассоциация производителей и экспортеров текстильной продукции, а также Международная федерация производителей текстиля (ITMF).
В церемонии подписания приняли участие генеральный директор ITMF Кристиан Шиндлер, заместитель исполнительного директора AZPROMO Турал Гаджилы и исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортеров текстильной продукции Фарида Ахундова.
