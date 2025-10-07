İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Biznes
    • 07 oktyabr, 2025
    • 11:01
    Bakıda tekstil sənayesinin inkişafı üzrə üçtərəfli plan imzalanıb

    Bakıda "Tekstil sektorunun inkişafı və qlobal inteqrasiya" mövzusunda keçirilən seminar çərçivəsində Azərbaycanın toxuculuq sənayesinin inkişafı və təşviqinə yönəlmiş üçtərəfli fəaliyyət planı imzalanıb.

    "Report"un məlumatına görə, sənəd İxrac və İnvestisiyanın Təşviqi Agentliyi (AZPROMO), Tekstil İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası, həmçinin Beynəlxalq Tekstil İstehsalçıları Federasiyası (ITMF) arasında imzalanıb.

    İmzalanma mərasimində ITMF-in baş direktoru Kristian Şindler, AZPROMO-nun icraçı direktorunun müavini Tural Hacılı və Tekstil İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının icraçı direktoru Fəridə Axundova iştirak ediblər.

