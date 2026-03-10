В Баку объем оборота общественного питания вырос на 10%

В январе 2026 года объем оборота общественного питания в Баку составил 117,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку.

Согласно данным, этот показатель в реальном выражении на 10% больше по сравнению с январем 2025 года.

Оборот общественного питания, сформированный юридическими лицами, составил 91,8 млн манатов, что соответствует 77,9% от общего объема.

Отметим, что в целом по Азербайджану в январе текущего года оборот общественного питания вырос на 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 219,2 млн манатов.