Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 10 % artıb
Biznes
- 10 mart, 2026
- 10:26
Bu ilin yanvar ayında Bakıda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 117,7 milyon manat olub.
Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, 2025-ci ilin ilk ayı ilə müqayisədə real ifadədə 10 % çoxdur.
Hüquqi şəxslər tərəfindən ictimai iaşə dövriyyəsi 91,8 milyon manat olub. Bu, ümumi dövriyyənin 77,9 %-ini təşkil edib.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 9,6 % artaraq 219,2 milyon manat olub.
