    В Баку начало работу заседание межправкомиссии между Азербайджаном и Казахстаном

    Бизнес
    • 14 октября, 2025
    • 11:15
    В Баку начало работу заседание межправкомиссии между Азербайджаном и Казахстаном

    В Баку началось 21-е заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

    Как сообщает Report, сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Парвиз Шахбазов, с казахстанской - министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

    Согласно данным Госкомтаможни Азербайджана, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в январе-августе 2025 года составил 547,578 млн долларов США, что в 3,18 раза выше аналогичного периода прошлого года.

    Основными товарами экспорта из Казахстана в Азербайджан являются: пшеница - 121,536 млн долларов, нефть и нефтепродукты - 38,212 млн долларов.

    Сегодня в Казахстане зарегистрировано около 1500 компаний с азербайджанским капиталом, в Азербайджане - около 150 компаний с казахстанским капиталом.

    По данным Нацбанка Казахстана, в 2005-2024гг объем привлеченных инвестиций из Азербайджана составил 420,8 млн долларов США, в экономику Азербайджана - 156,1 млн долларов.

    Bakıda Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası başlayıb
    Meeting of Azerbaijan-Kazakhstan intergovernmental commission begins in Baku

    Лента новостей