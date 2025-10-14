İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Bakıda Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası başlayıb

    Biznes
    • 14 oktyabr, 2025
    • 11:24
    Bakıda Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası başlayıb

    Bakıda Azərbaycan-Qazaxıstan arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyasının (HİK) 21-ci iclası başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, komissiyanın həmsədri Azərbaycan tərəfdən energetika naziri Pərviz Şahbazov, Qazaxıstan tərəfdən isə nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayevdir.

    Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, bu ilin yanvar-avqust aylarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 547,6 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2 dəfə çoxdur.

    Qazaxıstandan Azərbaycana əsas ixrac malları - buğda (121,5 milyon ABŞ dolları dəyərində), neft və neft məhsulları (38,2 milyon ABŞ dolları dəyərində) olub.

    Hazırda Qazaxıstanda Azərbaycan kapitalı ilə təxminən 1 500 şirkət, Azərbaycanda isə Qazaxıstan kapitalı ilə təxminən 1 50 şirkət qeydiyyatdadır.

    Qazaxıstan Milli Bankının məlumatına görə, 2005-2024-cü illər ərzində Azərbaycandan cəlb edilən investisiyaların məbləği 420,8 milyon ABŞ dolları olub. Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb edilən investisiyaların məbləği isə 156,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycan Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiya
    В Баку начало работу заседание межправкомиссии между Азербайджаном и Казахстаном
    Meeting of Azerbaijan-Kazakhstan intergovernmental commission begins in Baku

    Son xəbərlər

    12:07

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 1 % artıb

    Maliyyə
    12:07

    Tramp "Time"in üz qabığındakı fotosunu bəyənməyib

    Maraqlı
    12:04

    Nazir: "Azərbaycan və Qazaxıstan arasında tranzit daşımaların artımı sahəsində müsbət dinamika var"

    Biznes
    12:02

    Fərhad Aşurbəyli: "Qarabağ Kuboku üzrə Milli Mətbəx Çempionatına gələcəkdə digər ölkələr də qoşula biləcək"

    Biznes
    11:55

    Pərviz Şahbazov: "2027-ci ilə qədər BTC ilə Qazaxıstan neftinin tranzit həcmi 7 milyon tona qədər artırıla bilər"

    Energetika
    11:50

    İrəvanda Mirzoyanla ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri arasında görüş keçirilir

    Region
    11:48
    Foto

    Səudiyyə Ərəbistanından Azərbaycana göndərilən qurban ətləri 9 minə yaxın şəxsə paylanacaq

    Sosial müdafiə
    11:48

    Azərbaycan müəssisələrinin 9%-ə yaxın tikinti sektorunda fəaliyyət göstərir

    Biznes
    11:43

    Agentlik sədri: Azad edilən ərazilərdə peşə hazırlığı üçün xüsusi güzəşt və təşviq mexanizmləri tətbiq olunur

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti