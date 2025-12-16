Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Рашад Джабирли: Полностью свободная торговля с Турцией пока невозможна

    Бизнес
    • 16 декабря, 2025
    • 11:44
    Рашад Джабирли: Полностью свободная торговля с Турцией пока невозможна

    Полностью свободная торговля между Азербайджаном и Турцией в ближайшем будущем не представляется возможной.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD Азербайджан) Рашад Джабирли.

    "У каждого государства есть своя цель в отношении свободной торговли. Объем импортно-экспортных операций можно увеличить за счет взаимных инвестиций. Азербайджан воспринимается не только как рынок с населением 10 млн, но и как ворота в географический регион с населением 250 млн.

    Если мы хотим обращаться к этим рынкам, это возможно через создание совместных предприятий, передачу ноу-хау, знаний и опыта из Турции. Мы можем объединить наше сознание братства и культуру партнерства и создать общие ценности. Примеры тому есть. В последнее время сформировалось достаточно совместных турецко-азербайджанских предприятий, которые осуществляют экспорт", - отметил он.

    MÜSİAD Азербайджан Рашад Джабирли свободная торговля Турция
    "MÜSİAD Azərbaycan": Türkiyə ilə tam sərbəst ticarət yaxın müddətdə mümkün görünmür

    Последние новости

    12:06

    Али Ахмедов: Развитие ИИ требует обновления деятельности профсоюзов

    Бизнес
    12:04

    Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов почти на 30%

    Энергетика
    12:03

    Министр призвал отказаться от искусственного увеличения числа студентов

    Наука и образование
    11:59

    В Азербайджане за 11 месяцев из госбюджета физлицам и юрлицам возвращено около 293 млн манатов

    Финансы
    11:58

    Премьер-министр Малайзии представит новых членов кабинета министров

    Другие страны
    11:53

    Депутаты поддержали инициативу Ильхама Алиева об амнистии

    Милли Меджлис
    11:52

    В РФ подросток напал с ножом на школьников, погиб один ребенок - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:50

    Президент Азербайджана: Перед профсоюзами стоят ответственные и стратегические задачи

    Бизнес
    11:48

    Азербайджан увеличил экспорт нефти почти на 3%

    Энергетика
    Лента новостей