Рашад Джабирли: Полностью свободная торговля с Турцией пока невозможна

Полностью свободная торговля между Азербайджаном и Турцией в ближайшем будущем не представляется возможной.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD Азербайджан) Рашад Джабирли.

"У каждого государства есть своя цель в отношении свободной торговли. Объем импортно-экспортных операций можно увеличить за счет взаимных инвестиций. Азербайджан воспринимается не только как рынок с населением 10 млн, но и как ворота в географический регион с населением 250 млн.

Если мы хотим обращаться к этим рынкам, это возможно через создание совместных предприятий, передачу ноу-хау, знаний и опыта из Турции. Мы можем объединить наше сознание братства и культуру партнерства и создать общие ценности. Примеры тому есть. В последнее время сформировалось достаточно совместных турецко-азербайджанских предприятий, которые осуществляют экспорт", - отметил он.