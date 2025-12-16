Ильхам Алиев: Азербайджан создал широкие возможности для свободной деятельности профсоюзов

Азербайджанское государство полностью обеспечивает право профсоюзов на независимую и самостоятельную деятельность в рамках законодательства и создало широкие возможности для их свободной деятельности в этой области.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Глава государства отметил, что азербайджанские профсоюзы занимают важное место в общественной и социальной жизни республики благодаря своей многогранной деятельности, роли в развитии трудовых отношений и вкладу в укрепление гражданского общества.

"В нашей стране предпринимаются значимые шаги для защиты трудовых и социально-экономических прав работников, создания достойных условий труда, совершенствования механизмов социального партнерства. Быстрая адаптация к вызовам современной эпохи, налаживание тесных связей с членами профсоюзов, цифровизация услуг, расширение возможностей внедрения искусственного интеллекта в соответствующих сферах, повышение качества услуг и уровня удовлетворенности имеют особое значение. Деятельность в соответствии с международными стандартами труда, сотрудничество с мировым профсоюзным движением и взаимный обмен опытом служат дальнейшему повышению авторитета профсоюзов. Профсоюзы проводят весомую работу по развитию сильного и здорового гражданского общества, укреплению солидарности", - говорится в обращении.