    Ильхам Алиев: Азербайджан создал широкие возможности для свободной деятельности профсоюзов

    • 16 декабря, 2025
    • 11:46
    Ильхам Алиев: Азербайджан создал широкие возможности для свободной деятельности профсоюзов

    Азербайджанское государство полностью обеспечивает право профсоюзов на независимую и самостоятельную деятельность в рамках законодательства и создало широкие возможности для их свободной деятельности в этой области.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

    Глава государства отметил, что азербайджанские профсоюзы занимают важное место в общественной и социальной жизни республики благодаря своей многогранной деятельности, роли в развитии трудовых отношений и вкладу в укрепление гражданского общества.

    "В нашей стране предпринимаются значимые шаги для защиты трудовых и социально-экономических прав работников, создания достойных условий труда, совершенствования механизмов социального партнерства. Быстрая адаптация к вызовам современной эпохи, налаживание тесных связей с членами профсоюзов, цифровизация услуг, расширение возможностей внедрения искусственного интеллекта в соответствующих сферах, повышение качества услуг и уровня удовлетворенности имеют особое значение. Деятельность в соответствии с международными стандартами труда, сотрудничество с мировым профсоюзным движением и взаимный обмен опытом служат дальнейшему повышению авторитета профсоюзов. Профсоюзы проводят весомую работу по развитию сильного и здорового гражданского общества, укреплению солидарности", - говорится в обращении.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана профсоюзы обращение
