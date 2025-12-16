WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    İlham Əliyev: "Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının azad fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yaradıb"

    Biznes
    • 16 dekabr, 2025
    • 10:55
    İlham Əliyev: Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının azad fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yaradıb
    İlham Əliyev

    Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının müstəqil və sərbəst fəaliyyət hüququnu qanunvericilik çərçivəsində tam təmin edir və bu sahədə onların azad fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yaradıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayının iştirakçılarına müraciətində bildirib.

    "Azərbaycan həmkarlar ittifaqları çoxşaxəli fəaliyyəti, əmək münasibətlərinin inkişafında rolu və vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmlənməsinə verdiyi töhfələrlə respublikanın ictimai və sosial həyatında önəmli yer tutur. Ölkəmizdə işçilərin əmək və sosial-iqtisadi hüquqlarının qorunması, layiqli iş şəraitinin yaradılması, sosial tərəfdaşlıq mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əhəmiyyətli addımlar atılır. Müasir dövrün çağırışlarına çevik uyğunlaşmaq, həmkarlar ittifaqları üzvləri ilə sıx əlaqələr qurmaq, xidmətləri rəqəmsallaşdırmaq, müvafiq sahələrdə süni intellektin tətbiqi imkanlarını genişləndirmək, xidmət keyfiyyətini və məmnunluq səviyyəsini yüksəltmək xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Beynəlxalq əmək standartlarına uyğun fəaliyyət, dünya həmkarlar hərəkatı ilə əməkdaşlıq və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi həmkarlar ittifaqlarının nüfuzunun daha da artırılmasına xidmət edir. Güclü və sağlam vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında, həmrəyliyin möhkəmlənməsində həmkarlar ittifaqları mühüm işlər görür", - deyə o qeyd edib.

    İlham Əliyev həmkarlar ittifaqı
    Ильхам Алиев: Азербайджан создал широкие возможности для свободной деятельности профсоюзов
    President: Azerbaijan fully guarantees trade unions' right to independent activity within legislative framework

    Son xəbərlər

    12:03

    Azərbaycanda Kosmik muzeyin yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:02

    Rusiyada məktəbli bıçaqla şagirdi öldürüb, mühafizəçini isə yaralayıb

    Digər ölkələr
    12:01

    Kamran Əliyev Dohada beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Xarici siyasət
    11:59

    Milli Məclis kosmonavtların xilas edilməsi ilə bağlı sazişə qoşulmanı ratifikasiya edib

    Milli Məclis
    11:56

    Azərbaycanın Pakistan və Özbəkistanla müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişləri imzalaması təklif olunur

    Milli Məclis
    11:51

    Əli Əhmədov: "Süni intellektin tətbiqi həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətində yenilənməni zəruri edir"

    Biznes
    11:49

    Azərbaycan və Türkiyə Milli Müdafiə Nazirlikləri arasındakı Anlaşma Memorandumu ratifikasiya edilib

    Milli Məclis
    11:49

    Rusiya Xarkov və Sumıya hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:47

    "Arsenal"ın müdafiəçisi bir ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti