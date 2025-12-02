В Азербайджане введено новое требование по отчетности для транснациональных компаний

Транснациональные группы компаний, состоящие на налоговом учете в Азербайджане, при совокупном доходе за предыдущий финансовый год свыше 750 млн евро в манатном эквиваленте будут обязаны представлять Межстрановую отчетность.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

Отчет будет предоставляться в рамках автоматизированного обмена информацией с компетентными органами других государств по международным соглашениям, стороной которых является Азербайджан. Ранее данное требование распространялось только на резидентов страны.

Согласно информации, Коллегия Министерства экономики внесла изменения в решение "Об утверждении формы информации, предоставляемой по каждому зданию лицами, занимающимися строительством зданий, в связи с предоставлением жилых и нежилых помещений", "Сроков, формы и порядка представления в налоговый орган отчета резидентного предприятия, входящего в группу транснациональных компаний", "Формы акта сверки" и "Формы электронной информации, предоставляемой кредитными организациями или организациями электронных денег по операциям по счетам налогоплательщиков".