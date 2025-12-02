Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Азербайджане введено новое требование по отчетности для транснациональных компаний

    Бизнес
    • 02 декабря, 2025
    • 10:19
    В Азербайджане введено новое требование по отчетности для транснациональных компаний

    Транснациональные группы компаний, состоящие на налоговом учете в Азербайджане, при совокупном доходе за предыдущий финансовый год свыше 750 млн евро в манатном эквиваленте будут обязаны представлять Межстрановую отчетность.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

    Отчет будет предоставляться в рамках автоматизированного обмена информацией с компетентными органами других государств по международным соглашениям, стороной которых является Азербайджан. Ранее данное требование распространялось только на резидентов страны.

    Согласно информации, Коллегия Министерства экономики внесла изменения в решение "Об утверждении формы информации, предоставляемой по каждому зданию лицами, занимающимися строительством зданий, в связи с предоставлением жилых и нежилых помещений", "Сроков, формы и порядка представления в налоговый орган отчета резидентного предприятия, входящего в группу транснациональных компаний", "Формы акта сверки" и "Формы электронной информации, предоставляемой кредитными организациями или организациями электронных денег по операциям по счетам налогоплательщиков".

    министерство экономики налоги отчетность Микаил Джаббаров Межстрановая отчетность
    Azərbaycanda transmilli şirkətlərə hesabatlılıqla bağlı yeni tələb qoyulub
    Azerbaijan updates reporting rules for multinational company groups
    Elvis

    Последние новости

    10:43

    В Баку создадут платформу сотрудничества азиатских вузов по борьбе с изменением климата

    Экология
    10:42

    Ялчын Рафиев: Азербайджан успешно завершил председательство на COP29

    COP29
    10:38

    Минюст Азербайджана проводит опрос общественного мнения о борьбе с коррупцией

    Происшествия
    10:35

    Fitch Solutions обновила прогнозы по инфляции в Азербайджане в 2025-2026гг.

    Финансы
    10:32

    В Гяндже изъято оружие и боеприпасы, спрятанные осужденным

    Происшествия
    10:31

    Глава МВД: В Турции арестованы свыше 120 подозреваемых в ходе операции против FETÖ

    В регионе
    10:25

    Глава ЦБА обсудит в Южной Корее финансовое регулирование

    Финансы
    10:24

    Марта Кос: ЕС и Армения в Брюсселе подпишут новую повестку партнерства

    В регионе
    10:19

    В Азербайджане введено новое требование по отчетности для транснациональных компаний

    Бизнес
    Лента новостей