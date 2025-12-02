İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda transmilli şirkətlərə hesabatlılıqla bağlı yeni tələb qoyulub

    Biznes
    • 02 dekabr, 2025
    • 09:41
    Azərbaycanda transmilli şirkətlərə hesabatlılıqla bağlı yeni tələb qoyulub

    İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyası "Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı hər bina üzrə verilməli məlumatın forması"nın, "Transmilli şirkətlər qrupuna daxil olan rezident müəssisənin hesabatının vergi orqanına təqdim edilməsi müddəti, forması və qaydası"nın, "Üzləşmə aktının forması"nın və "Kredit və ya elektron pul təşkilatları tərəfindən vergi ödəyicilərinin hesabları üzrə aparılmış əməliyyatlar barədə elektron qaydada təqdim olunan məlumat forması"nın təsdiq edilməsi haqqında" qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazir Mikayıl Cabbarov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Azərbaycanda vergi uçotuna alınmış transmilli şirkətlər qrupunun əvvəlki maliyyə ilində məcmu gəliri 750 milyon avronun manat ekvivalentindən çox olduqda, Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr çərçivəsində digər dövlətlərin səlahiyyətli orqanları ilə avtomatlaşdırılmış məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin maliyyə ilinə dair Ölkələrarası hesabat təqdim etməli olacaq. İndiyə qədər bu, yalnız Azərbaycanın rezidenti olan müəssisələrə aid edilirdi.

    Nazirliyin Hüquq şöbəsinə bu Qərarın 3 gün müddətində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi tapşırılıb.

