В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб

С учетом новых импортных цен на продовольственную пшеницу (среднемесячная импортная стоимость за последние три месяца составляет 365 долларов США) и затрат на переработку установлены верхние пределы цен на муку в Азербайджане: самый высокий ценовой порог

С учетом новых импортных цен на продовольственную пшеницу (среднемесячная импортная стоимость за последние три месяца составляет 365 долларов США) и затрат на переработку установлены верхние пределы цен на муку в Азербайджане: самый высокий ценовой порог на мешок муки весом 50 кг в Баку составляет - 40,70 маната.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении крупных производителей муки и хлеба Азербайджана.

"В соответствии с новой ценой на муку, розничная цена традиционного (круглого) хлеба весом 500 гр. составит 55 гяпиков, хлеба весом 600 гр. - 65 гяпиков, хлеба весом 650 гр. - 70 гяпиков", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что цены на продовольственную пшеницу резко выросли на фоне глобальных экономических процессов, последствий пандемии COVID-19, роста спроса на продовольственную пшеницу на мировых рынках, увеличения логистических затрат, а также различных протекционистских мер, предпринимаемых странами-производителями пшеницы с целью защиты внутреннего рынка.

В связи со сложившейся ситуацией на мировых рынках и ограничением экспорта хозяйствующие субъекты, импортирующие в страну зерно и муку, столкнулись с серьезным ценовым давлением. В июле текущего года средняя цена импорта продовольственной пшеницы в страну составила 402,46 долларов США, что на 67% выше по сравнению с июлем 2021 года (средняя цена импорта 241 доллар США), и на 18,4% выше по сравнению с декабрем (средняя цена импорта - 339,89 долларов США).