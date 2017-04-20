В Азербайджане создадут Централизованное агентство по малому и среднему предпринимательству

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане продолжаются обсуждения по вопросу создания Централизованного агентства по малому и среднему предпринимательству.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымов.

По его словам, в настоящее время предметом дискуссии является вопрос, по модели какой страны будет создано агентство: "Ряд таких стран, как Польша, Германия имеют опыт в этой области. Сейчас обсуждается вопрос выбора модели, по которой будет создано агентство. Этим непосредственно занимаются различные госучреждения. Однако и наш центр ведет исследования по данному вопросу".