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    В Азербайджане резко повышены таможенные пошлины на экспорт винтов, болтов и гаек

    Бизнес
    • 23 сентября, 2026
    • 16:17
    В Азербайджане резко повышены таможенные пошлины на экспорт винтов, болтов и гаек

    Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", утвержденные постановлением от 17 ноября 2017 года.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно документу, таможенная пошлина на каждые 1000 кг винтов, болтов и гаек, вывозимых из страны, увеличена с $15 до $300 к концу 2029 года.

    Постановление вступает в силу через 30 дней после даты публикации.

    Али Асадов Таможенные пошлины
    Azərbaycanda vint, bolt və qaykaların ixracına görə gömrük tarifləri kəskin artırılıb
    Azerbaijan raises customs tariff on exported screws, bolts and nuts
    MiniBoss
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