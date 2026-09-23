В Азербайджане резко повышены таможенные пошлины на экспорт винтов, болтов и гаек

Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", утвержденные постановлением от 17 ноября 2017 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, таможенная пошлина на каждые 1000 кг винтов, болтов и гаек, вывозимых из страны, увеличена с $15 до $300 к концу 2029 года.

Постановление вступает в силу через 30 дней после даты публикации.