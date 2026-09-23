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    Azərbaycanda vint, bolt və qaykaların ixracına görə gömrük tarifləri kəskin artırılıb

    Biznes
    • 23 sentyabr, 2026
    • 15:44
    Azərbaycanda vint, bolt və qaykaların ixracına görə gömrük tarifləri kəskin artırılıb

    Nazirlər Kabineti 17 noyabr 2017-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, ölkədən ixrac olunan vint, bolt və qaykaların hər 1 000 kiloqramına görə gömrük tarifi 2029-cu ilin sonuna qədər 15 ABŞ dollarından 300 ABŞ dollarına qaldırılıb.

    Qərar dərc edildiyi gündən 30 gün sonra qüvvəyə minir.

    Nazirlər Kabineti Əli Əsədov Vint, bolt və qaykalar
    В Азербайджане резко повышены таможенные пошлины на экспорт винтов, болтов и гаек
    Azerbaijan raises customs tariff on exported screws, bolts and nuts
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