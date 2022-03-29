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В Азербайджане разработаны меры по поощрению использования чистых видов транспорта

В Азербайджане разработаны меры по поощрению использования чистых видов транспорта В этом году в Азербайджане разработана Дорожная карта для проведения оценок, подготовки и реализации предложений по стимулированию и поощрению использования экологически чистых видов транспорта.
Бизнес
29 марта 2022 г. 13:34
В Азербайджане разработаны меры по поощрению использования чистых видов транспорта

В этом году в Азербайджане разработана Дорожная карта для проведения оценок, подготовки и реализации предложений по стимулированию и поощрению использования экологически чистых видов транспорта.

Как сообщает Report, документ был представлен на пресс-конференции на тему "Эксплуатация экологически чистых автомобилей и чистая окружающая среда в Азербайджане".

Выступивший на мероприятии эксперт, член рабочей группы, подготовившей "Дорожную карту", Эльданиз Джафаров отметил важность увеличения использования экологически чистых автомобилей для реализации национальных приоритетов на 2030 год.

"Создание благоприятных условий для применения экологически чистых автомобилей в стране привело к активизации в этой сфере. Если мы посмотрим на статистику последних лет, то увидим, что количество ввозимых в нашу страну старых автомобилей сокращается. Полагаем, что и частный сектор будет этому способствовать. Сейчас процентные ставки по автокредитам несколько выше. Банки могут предложить автокредиты по более низким процентным ставкам и на более выгодных условиях, что расширит доступ к новым, экологически чистым автомобилям", - сказал Джафаров.

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Версия на азербайджанском языке Ekoloji təmiz nəqliyyatın istifadəsini stimullaşdırılması üzrə Yol Xəritəsi hazırlanıb

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