В Азербайджане приватизировано 94% акционерных обществ

1 476 из 1 566 созданных в Азербайджане акционерных обществ к концу прошлого года были приватизированы.

1 476 из 1 566 созданных в Азербайджане акционерных обществ к концу прошлого года были приватизированы.

Как сообщает Report, об этом начальник Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики Метин Эйнуллаев сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и предстоящим задачам.

По его словам, из неприватизированных 90 акционерных обществ 23 принадлежат государству:

"Из 1 476 приватизированных предприятий лишь 434 (30%) действуют по профилю или изменили профиль. Остальные 55% прекратили деятельность. Прочие сдают в аренду свои помещения. Другими словами, 55% этих предприятий не смогли работать после приватизации. Потому что большинство из них не соответствуют требованиям времени и потеряли свои рынки".

M.Эйнуллаев отметил, что на государственных предприятиях регулярно проводятся мониторинги.