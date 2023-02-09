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В прошлом году в Азербайджане приватизировано 1 095 единиц госимущества

В прошлом году в Азербайджане приватизировано 1 095 единиц госимущества В прошлом году в результате приватизации 1 095 единиц госимущества в госбюджет Азербайджана поступило 115,4 млн манатов.
Финансы
9 февраля 2023 г. 12:47
В прошлом году в Азербайджане приватизировано 1 095 единиц госимущества

В прошлом году в результате приватизации 1 095 единиц госимущества в госбюджет Азербайджана поступило 115,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом начальник Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики Метин Эйнуллаев сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и предстоящим задачам.

Он отметил, что в 2021 году этот показатель составил 112,7 млн манатов: "В прошлом году в инвестиционные проекты было вложено 14,6 млн манатов. В результате было создано 374 рабочих мест, в госбюджет поступила единовременная выплата в размере 8,5 млн манатов. По итогам проведенных в прошлом году инвестиционных конкурсов планируется инвестирование 30 млн манатов и открытие более 300 рабочих мест. В результате в госбюджет поступит 12 млн манатов".

М.Эйнуллаев отметил, что в прошлом году на аукционах было продано 513 единиц транспортных средств на общую сумму 3 млн 768,8 тыс. манатов: "Продажа 285 транспортных средств прошла в конкурентных условиях, в госбюджет поступили дополнительные средства в размере 522,7 тыс. манатов. Поступления от продажи транспортных средств выросли на 176% по сравнению с 2021 годом".

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 1 095 dövlət əmlakı özəlləşdirilib

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