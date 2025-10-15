Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Бизнес
    • 15 октября, 2025
    • 18:02
    В Азербайджане оборот объектов общепита вырос на 13,2%

    В январе-сентября 2025 года оборот объектов общественного питания в Азербайджане составил 1 млрд 990,2 млн манатов, что на 13,2% больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    За 9 месяцев в частном секторе 51,1% оборота общественного питания обеспечили юридические лица, а 48,9% - физические лица.

    За отчетный период оборот по юридическим лицам вырос на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 1 млрд 7,9 млн манатов.

    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 13 %-dən çox artıb
    Azerbaijan's public catering turnover rises by over 13%

