В Азербайджане оборот объектов общепита вырос на 13,2%
Бизнес
- 15 октября, 2025
- 18:02
В январе-сентября 2025 года оборот объектов общественного питания в Азербайджане составил 1 млрд 990,2 млн манатов, что на 13,2% больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
За 9 месяцев в частном секторе 51,1% оборота общественного питания обеспечили юридические лица, а 48,9% - физические лица.
За отчетный период оборот по юридическим лицам вырос на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 1 млрд 7,9 млн манатов.
Последние новости
18:41
Епископ Арагацотнской епархии взят под стражу - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
18:34
В школу пойдут более 130 тыс. детей, опоздавших с регистрацией в первый классНаука и образование
18:22
Ожидается открытие перехода "Рафах" в четверг при участии миссии ЕСДругие страны
18:15
Фото
Азербайджан присоединился к платформе Китая в сфере продовольственной безопасностиЗдоровье
18:12
Азербайджан и Нидерланды обсудили международные и региональные вопросыВнешняя политика
18:02
В Азербайджане оборот объектов общепита вырос на 13,2%Бизнес
17:58
В Румынии хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 людямДругие страны
17:53
Фото
Участникам форума NUFA3 организован ознакомительный тур в ШушеИнфраструктура
17:51
Фото