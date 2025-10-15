Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 13 %-dən çox artıb
Biznes
- 15 oktyabr, 2025
- 17:34
Bu ilin yanvar-sentabr aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsinin ümumi dəyəri 1 milyard 990,2 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 13,2 % çoxdur.
9 ayda özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 51,1 %-i hüquqi şəxslərin, 48,9 %-i isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin payına düşüb.
Hesabat dövründə hüquqi şəxslər üzrə dövriyyə 13 % artaraq 1 milyard 7,9 milyon manat olub.
Son xəbərlər
18:34
Foto
Azərbaycan hərbi qulluqçuları "Eternity-2025" təlimində iştirak edirHərbi
18:34
Hikmət Hacıyev Almaniya XİN-in Dövlət katibi ilə görüşübDigər
18:31
Alkis Drakinos: "EBRD Azərbaycanın hidrogen layihələrinə investisiya imkanlarını araşdıra bilər"Energetika
18:30
Sabah Aİ missiyasının iştirakı ilə "Rəfah" keçidinin açılması gözlənilirDigər ölkələr
18:28
ANAMA ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin birgə təşkil etdiyi kurslara bugünədək 243 müdavim cəlb olunubSosial müdafiə
18:19
Foto
Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi başa çatıbFərdi
18:14
"Azər-Türk Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
18:10
AFFA Region Liqasında 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıbFutbol
18:09