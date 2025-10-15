İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 13 %-dən çox artıb

    Biznes
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:34
    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 13 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-sentabr aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsinin ümumi dəyəri 1 milyard 990,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 13,2 % çoxdur.

    9 ayda özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 51,1 %-i hüquqi şəxslərin, 48,9 %-i isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin payına düşüb.

    Hesabat dövründə hüquqi şəxslər üzrə dövriyyə 13 % artaraq 1 milyard 7,9 milyon manat olub.

    ictimai iaşə dövriyyəsi Dövlət Statistika Komitəsi Hüquqi şəxslər
    В Азербайджане оборот объектов общепита вырос на 13,2%
    Azerbaijan's public catering turnover rises by over 13%

