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В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества

В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества "Если до сих пор и встречались случаи сокрытия определенными налогоплательщиками по тем или иным причинам объектов налогообложения, хозяйствующих субъектов, имущества, государство рассматривает реформы, которые позволят путем предоставления амнистии имуще
Бизнес
11 февраля 2022 г. 16:42
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества

"Если до сих пор и встречались случаи сокрытия определенными налогоплательщиками по тем или иным причинам объектов налогообложения, хозяйствующих субъектов, имущества, государство рассматривает реформы, которые позволят путем предоставления амнистии имущества и капитала в среднесрочном периоде декларировать сокрытые, уклоненные от учета активы и имущество".

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева.

Она добавила, что предоставление амнистии послужит увеличению прозрачности.

С.Мусаева заявила, что за основу берутся проводимая в стране экономическая политика, экономические приоритеты, тем не менее международные тенденции в налоговой сфере также находятся в центре внимания: "Экономика не может существовать изолированно. Поэтому изучается международный опыт в связи с уплатой налогов транснациональными компаниями в отдельных частях света, предотвращением уклонения от уплаты налогов. Впредь также будет обеспечено отражение современных инструментов, применяемых в этой сфере, в национальном налоговом законодательстве”.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinə əmlak və kapital amnistiyası verilə bilər

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