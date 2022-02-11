В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества

"Если до сих пор и встречались случаи сокрытия определенными налогоплательщиками по тем или иным причинам объектов налогообложения, хозяйствующих субъектов, имущества, государство рассматривает реформы, которые позволят путем предоставления амнистии имуще

"Если до сих пор и встречались случаи сокрытия определенными налогоплательщиками по тем или иным причинам объектов налогообложения, хозяйствующих субъектов, имущества, государство рассматривает реформы, которые позволят путем предоставления амнистии имущества и капитала в среднесрочном периоде декларировать сокрытые, уклоненные от учета активы и имущество".

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева.

Она добавила, что предоставление амнистии послужит увеличению прозрачности.

С.Мусаева заявила, что за основу берутся проводимая в стране экономическая политика, экономические приоритеты, тем не менее международные тенденции в налоговой сфере также находятся в центре внимания: "Экономика не может существовать изолированно. Поэтому изучается международный опыт в связи с уплатой налогов транснациональными компаниями в отдельных частях света, предотвращением уклонения от уплаты налогов. Впредь также будет обеспечено отражение современных инструментов, применяемых в этой сфере, в национальном налоговом законодательстве”.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.