В Азербайджане экс-замминистра учредила компанию

Экс-замминистра образования Азербайджана Махаббат Велиева учредила компанию.

Экс-замминистра образования Азербайджана Махаббат Велиева учредила компанию.

Как сообщает Report, компания ООО Savad Mərkəzi прошла госрегистрацию в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Юридический адрес новой компании – город Баку, Хатаинский район, улица Худу Мамедова, дом 184, квартира 3. Уставный капитал ООО Savad Mərkəzi составляет 100 манатов, законным представителем является Махаббат Магеррам гызы Велиева.

Отметим, что М.Велиева занимала должность заместителя министра образования в 2018-2021 годах.