В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло в этом году на 9%
Бизнес
- 06 ноября, 2025
- 11:13
По состоянию на 1 ноября этого года количество активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 4,8% по сравнению с началом года до 845,4 тыс.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Согласно информации, за 10 месяцев количество активных плательщиков НДС увеличилось на 9 % до 57,6 тыс., а количество активных хозяйствующих субъектов - на 5,7% до 229,8 тыс.
