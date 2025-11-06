Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло в этом году на 9%

    Бизнес
    • 06 ноября, 2025
    • 11:13
    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло в этом году на 9%

    По состоянию на 1 ноября этого года количество активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 4,8% по сравнению с началом года до 845,4 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно информации, за 10 месяцев количество активных плательщиков НДС увеличилось на 9 % до 57,6 тыс., а количество активных хозяйствующих субъектов - на 5,7% до 229,8 тыс.

