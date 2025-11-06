В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло в этом году на 9%

По состоянию на 1 ноября этого года количество активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 4,8% по сравнению с началом года до 845,4 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, за 10 месяцев количество активных плательщиков НДС увеличилось на 9 % до 57,6 тыс., а количество активных хозяйствующих субъектов - на 5,7% до 229,8 тыс.