    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı bu il 9 % artıb

    Biznes
    06 noyabr, 2025
    10:45
    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı bu il 9 % artıb

    Bu il noyabrın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 4,8 % artaraq 845,4 min olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 10 ay ərzində aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 9 % artaraq 57,6 minə, aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 5,7 % artaraq 229,8 minə çatıb.

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло в этом году на 9%

