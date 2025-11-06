Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı bu il 9 % artıb
- 06 noyabr, 2025
- 10:45
Bu il noyabrın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 4,8 % artaraq 845,4 min olub.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 10 ay ərzində aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 9 % artaraq 57,6 minə, aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 5,7 % artaraq 229,8 minə çatıb.
