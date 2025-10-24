Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    • 24 октября, 2025
    • 14:15
    В Алматы пройдет Тюркский форум креативной экономики

    В следующем году в городе Алматы, Казахстан, впервые пройдет Тюркский форум креативной экономики.

    Как сообщает Report, об этом сообщил замминистра промышленности и строительства Казахстана Рахымжан Исакулов на 2-м Совещании министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

    По его словам, форум станет площадкой для тесного сотрудничества в сфере креативной индустрии тюркских государств. "В то же время в Казахстане ежегодно проходит технологический фестиваль Digital Bridge, который объединяет более 30 стран, включая членов ОТГ. Вышеупомянутые платформы могут стать общим пространством для молодежи, стартапов и обмена опытом".

    Министр добавил, что создание общетюркской патентной организации станет важным шагом в развитии сотрудничества в сфере высоких технологий. Структура поможет укрепить связи между тюркоязычными странами, привлечь инвестиции и повысить конкурентоспособность региона на мировой арене.

    креативная экономика Тюркский форум ОТГ Совещание министров Рахымжан Исакулов
    Almatıda Türk kreativ iqtisadiyyat forumu keçiriləcək
    Almaty to host Turkic Creative Economy Forum

