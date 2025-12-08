В ММ проходит конференция по стратегии развития азербайджанского языка

В Милли Меджлисе проходит конференция под названием "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущее состояние и перспективы".

Как сообщает Report, конференция проходит под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой.

В ее работе принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли, директор Института языкознания НАНА Надир Мамедли, председатель Союза писателей Азербайджана Народный писатель Анар Рзаев, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров, а также депутаты, лингвисты и общественные деятели.

На конференции предусмотрено обсуждение требований и задач, озвученных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на юбилейном собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук, в отношении азербайджанского языка, терминологии и топонимики.