İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Almatıda Türk kreativ iqtisadiyyat forumu keçiriləcək

    Biznes
    • 24 oktyabr, 2025
    • 13:24
    Almatıda Türk kreativ iqtisadiyyat forumu keçiriləcək

    Gələn il Qazaxıstanın Almatı şəhərində ilk dəfə Türk kreativ iqtisadiyyat forumu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın sənaye və tikinti nazirinin müavini Raxımjan İsakulov Bakıda İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Sənaye, Elm, Texnologiya və İnnovasiya Nazirlərinin 2-ci Toplantısında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, forum Türk dövlətlərinin kreativ sənaye sahələri arasında sıx qarşılıqlı əlaqə üçün əsas yaradacaq: "Biz innovasiya, rəqəmsallaşdırma və kreativ iqtisadiyyatın inkişafına xüsusi önəm verməyi nəzərdə tuturuq. Həmçinin Qazaxıstanda hər il TDT üzvləri daxil olmaqla 30-dan çox ölkəni birləşdirən "Digital Bridge" texnologiya festivalı keçirilir. Yuxarıda göstərilən platformalar gənclər, innovasiya layihələri, startaplar və səriştə mübadiləsi üçün ümumi məkanlara çevrilə bilər".

    Nazir qeyd edib ki, ümumtürk patent təşkilatının yaradılması yüksək texnologiyalar sahəsində səylərimizin inteqrasiyası yolunda mühüm addım olacaq: "Təşkilar türkdilli ölkələrin iqtisadi əlaqələrinin güclənməsinə, investisiyaların artımına töhfə verəcək, həmçinin regionumuzun dünya arenasında rəqabət qabiliyyətini artırmağa imkan verəcək".

    Qazaxıstan Raxımjan İsakulov Türk Dövlətləri Təşkilatı kreativ iqtisadiyyat forumu

    Son xəbərlər

    13:30

    Portuqaliyalı səyyah Qarabağ Universitetinin tələbələrinə heyran qalıb

    Qarabağ
    13:24

    Almatıda Türk kreativ iqtisadiyyat forumu keçiriləcək

    Biznes
    13:23

    İstanbul Arbitraj Mərkəzi azərbaycanlı arbitrajları öz işinə cəlb edəcək

    Xarici siyasət
    13:20

    Sandu Moldova, Rumıniya və ABŞ vətəndaşlığı olan biznesmeni Baş nazir vəzifəsinə irəli sürüb

    Digər ölkələr
    13:17

    Azərbaycanın əsas rəqəmsal mükafatı "NETTY 2025" üçün müraciətlərin qəbulu davam edir!

    İKT
    13:13

    Orban: Macarıstan ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyalarından zərər görmək istəmir

    Digər ölkələr
    13:11

    Təşkilatçı: Qarabağa indiyə kimi 600-dən çox səyahətçi səfər edib

    Xarici siyasət
    13:10

    Deputat: İcbari Tibbi Sığorta Fondunun büdcəsində dəyişiklik vətəndaş üçün əlavə maliyyə yükü yaratmır

    Sağlamlıq
    13:09
    Foto

    Xocalı sakini: Arıçılıq təsərrüfatından gələn il bol məhsul götürəcəyimizə inanırıq

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti