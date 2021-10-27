Турецкие компании хотят работать в Аразской экономической зоне

Из Турции поступают заявки на осуществление деятельности в Аразской экономической зоне.

Из Турции поступают заявки на осуществление деятельности в Аразской экономической зоне.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров во время выступления на Инвестиционном и культурном саммите в Баку.

По его словам, ведется очень серьезная работа по созданию Аразской экономической зоны: "Мы готовы к международному сотрудничеству".

Замминистра отметил, что в Джебраиле был зарегистрирован первый резидент: "Заложен фундамент совместного сервисного центра ОАО KamAZ и ПО "Гянджинский автомобильный завод". Центр технического обслуживания начнет свою деятельность в ближайшее время".

Напомним, что 4 октября в Джебраильском районе был заложен фундамент Аразской экономической зоны.