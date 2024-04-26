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В CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма "Министерство неджентльменских дел"

В CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма "Министерство неджентльменских дел" В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ 28 Mall прошел предпремьерный показ комедийного боевика о Второй мировой войне "Министерство неджентльменских дел" по экранизации книги Дэмиена Льюиса, сообщает Report.
Бизнес
26 апреля 2024 г. 12:44
В CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма Министерство неджентльменских дел

В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ 28 Mall прошел предпремьерный показ комедийного боевика о Второй мировой войне "Министерство неджентльменских дел" по экранизации книги Дэмиена Льюиса, сообщает Report.

Режиссер фильма – известный британец Гай Ричи. В главных ролях Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и Алан Ричсоном.

Захватывающая история основана на реальных событиях.

Коротко о фильме: 1942 год, Великобритания. Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они ее будут совершенно не по-джентльменски.

Среди гостей были звезды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Оформление военного декора от компании "Большой Праздник", световые эффекты ProEvents и живое музыкальное исполнение придали мероприятию особый настрой.

Вечер завершился просмотром фильма.

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Версия на азербайджанском языке Фото"CineMastercard"da “Qeyri-Centlmen İşlər Nazirliyi” filminin premyeradan öncə nümayişi keçirilib

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