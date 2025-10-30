Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может достичь $1 млрд в 2026 году

    Бизнес
    • 30 октября, 2025
    • 13:38
    Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может достичь $1 млрд в 2026 году

    Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может достичь одного миллиарда долларов в 2026 году.

    Об этом Report заявила первый вице-министр торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова.

    Она отметила, что несмотря на темпы роста товарооборота между двумя странами, он еще не на желаемом уровне.

    "По итогам прошлого года двусторонний товарооборот составил $536 млн. Наша цель - довести эту цифру до $1 млрд в ближайшие два года", - добавила она.

    Бижанова сообщила, что для этого разрабатывается дорожная карта, в которой будут определены ответственные лица и сроки.

    Айжан Бижанова товарооборот Казахстан
    Gələn il Qazaxıstan-Azərbaycan ticarət dövriyyəsi bir milyard dollara çata bilər

    Последние новости

    13:51
    Фото

    Азербайджан и Всемирный банк обсудили улучшение бизнес-среды

    Бизнес
    13:47

    Папуашвили: Позиция Брюсселя по санкциям является примером биполярного расстройства

    В регионе
    13:45

    Зеленский сообщил о массированной атаке России: более 650 дронов и 50 ракет

    Другие страны
    13:44

    В Армении продлили запрет на экспорт сырья из цветных и черных металлов

    В регионе
    13:38

    Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может достичь $1 млрд в 2026 году

    Бизнес
    13:36

    Жительница села Венгли: Теперь новое поколение сможет расти под мирным небом

    Внутренняя политика
    13:35

    Исследователь из ДР Конго: Мир молчит о гибели людей в нашей стране

    Внешняя политика
    13:29

    Выборы в Нидерландах: ультраправые и центристы лидируют после обработки 98% бюллетеней

    Другие страны
    13:25

    Вугар Гурбанов: Проводится системная работа по устранению очередей в больницах

    Здоровье
    Лента новостей