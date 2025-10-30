Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может достичь $1 млрд в 2026 году

Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может достичь одного миллиарда долларов в 2026 году.

Об этом Report заявила первый вице-министр торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова.

Она отметила, что несмотря на темпы роста товарооборота между двумя странами, он еще не на желаемом уровне.

"По итогам прошлого года двусторонний товарооборот составил $536 млн. Наша цель - довести эту цифру до $1 млрд в ближайшие два года", - добавила она.

Бижанова сообщила, что для этого разрабатывается дорожная карта, в которой будут определены ответственные лица и сроки.