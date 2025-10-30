Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может достичь $1 млрд в 2026 году
Бизнес
- 30 октября, 2025
- 13:38
Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может достичь одного миллиарда долларов в 2026 году.
Об этом Report заявила первый вице-министр торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова.
Она отметила, что несмотря на темпы роста товарооборота между двумя странами, он еще не на желаемом уровне.
"По итогам прошлого года двусторонний товарооборот составил $536 млн. Наша цель - довести эту цифру до $1 млрд в ближайшие два года", - добавила она.
Бижанова сообщила, что для этого разрабатывается дорожная карта, в которой будут определены ответственные лица и сроки.
Последние новости
13:51
Фото
Азербайджан и Всемирный банк обсудили улучшение бизнес-средыБизнес
13:47
Папуашвили: Позиция Брюсселя по санкциям является примером биполярного расстройстваВ регионе
13:45
Зеленский сообщил о массированной атаке России: более 650 дронов и 50 ракетДругие страны
13:44
В Армении продлили запрет на экспорт сырья из цветных и черных металловВ регионе
13:38
Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может достичь $1 млрд в 2026 годуБизнес
13:36
Жительница села Венгли: Теперь новое поколение сможет расти под мирным небомВнутренняя политика
13:35
Исследователь из ДР Конго: Мир молчит о гибели людей в нашей странеВнешняя политика
13:29
Выборы в Нидерландах: ультраправые и центристы лидируют после обработки 98% бюллетенейДругие страны
13:25